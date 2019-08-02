Нью-Йорк, США, 2 августа, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш выразил крайнее сожаление в связи с окончательным и бесповоротным прекращением действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сегодня, 2 августа, сообщает РИА Новости.

Kremlin.ru Антониу Гутерреш

Напомним, что сегодня Министерство иностранных дел России констатировало, что ДРСМД прекратил свое существование.

Гутерреш призвал Российскую Федерацию и Соединённые Штаты Америки как две крупнейшие ядерные державы избегать дестабилизирующего сценария и попытаться сесть за стол переговоров, чтобы найти новый путь к контролю над вооружениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, существовавшая в мире к началу 2000-х годов международная система контроля над вооружениями была создана в последние годы холодной войны и сразу после развала Советского Союза. Она базировалась на нескольких российско-американских (ранее советско-американских) договорах, которые имели четкую систему сдержек и противовесов для недопущения масштабного военного конфликта прежде всего в Европе, но и в мире в целом. Это был договор по ПРО, ДРСМД, Договор СНВ (1,2,3).

Однако власти США начали последовательно демонтировать эту систему и разрывать договоры, которые, как они считали, сдерживают развитие их военной мощи, необходимой Вашингтону для поддержания статуса единственной сверхдержавы.

На данный момент ещё действует договор СНВ-3, но его срок скоро истекает, и США явно не хотят его продлевать.