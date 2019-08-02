Москва, 2 августа, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Российская Федерация ожидает от Турции ответной реакции на инициативу правительства Сирии о прекращении огня и наступательных действий в Идлибской зоне, заявил 2 августа начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Таким ответом, по мнению российской стороны, должно стать выполнение Турцией в течение 24 часов «положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск — Алеппо».

Начальник российского Центра напомнил, что инициатива Дамаска заключается в полном прекращении с 00:00 2 августа огня и наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации при условии выполнения предыдущих соглашений об отводе тяжелого и среднего вооружения от линии соприкосновения.