Елабуга, Татарстан, 2 августа, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Татарии. Об этом сообщили 2 августа в пресс-службе регионального Минздрава.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

По информации местного управления МВД, авария произошла около 17:30 по московскому времени в Елабужском районе республики. Столкнулись грузовой автомобиль Mercedes и автобус Hyundai.

В автобусе в момент аварии находились 24 человека. Семеро пострадавших были доставлены в Елабужскую районную больницу с травмами лёгкой и средней степени тяжести. Остальным пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Причины и обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.