Нью-Йорк, США, 2 августа, 2019, 23:06 — ИА Регнум. Китай рекомендует США снять санкции с Северной Кореи для продолжения переговоров о денуклеаризации, 2 августа передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США, КНДР и Китай

«Вы не можете просить КНДР сделать как можно больше, пока вы сохраняете санкции против КНДР. Это бесполезно» , — заявил постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Северной Кореи отменили встречу с госсекретарем США Майком Помпео, которая была запланирована в рамках саммита АСЕАН в Бангкоке.

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