Москва, 2 августа, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который разрешает гражданам России использовать луки и арбалеты на охоте. Соответствующий документ опубликован сегодня, 2 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Арбалет

Данный закон вносит в перечень видов охотничьего оружия, относящегося к гражданскому оружию, охотничье метательное стрелковое оружие, которое не имеет механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги которого составляет более 27 кгс, а также имеющее механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги (дуг) которого превышает 43 кгс.

Для владения таким оружием граждане должны иметь охотничий билет, а также разрешение на хранение и ношение данного оружия. Кроме того, лук или арбалет необходимо будет в обязательном порядке зарегистрировать в Росгвардии.