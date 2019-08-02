Москва, 2 августа, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу». Об этом 2 августа сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Heathrow.com Аэропорт «Хитроу»

«В дни проведения забастовки будет ограничено выполнение ряда рейсов. В связи с этим Аэрофлот отменяет рейсы 5 и 6 августа в/из «Хитроу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие рейсы будут перенаправлены в аэропорт «Гатвик». Оттуда же ожидаются вылеты, ранее запланированные в «Хитроу» на указанные даты.

В «Аэрофлоте» предупредили, что в связи с изменениями в расписании ожидается значительное скопление пассажиров на пунктах контроля в зонах вылета аэропортов «Хитроу» и «Гатвик». Время прохождения предполётного досмотра может существенно увеличиться.

Ранее стало известно о планируемой на 5 и 6 августа забастовке персонала «Хитроу», отвечающего за предполётный досмотр пассажиров и ручной клади. По предварительным данным, забастовка может продлиться до 48 часов.