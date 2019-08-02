Хмеймим, Сирия, 2 августа, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Боевики из Идлибской зоны обстреляли из реактивной системы залпового огня родное селение сирийского президента Башара Асада в провинции Латакия, сообщил 2 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Обстрел был произведен с позиции возле селения Джебель-Шахбо на территории Идлибской зоны деэскалации. По селению Кардаха было выпущено 12 реактивных снарядов. В результате погиб один мирный житель, ещё трое ранено.

«Развертывание РСЗО на огневой позиции осуществлено незаконными вооружёнными формированиями под прикрытием тумана, поэтому не было своевременно выявлено средствами воздушной разведки и наблюдателями», — пояснил Алексей Бакин.

При этом отмечено, что поселение Кардаха является родным селом семьи президента Сирии Башара Асада и расположено в 14 км к северу от российской авиабазы Хмеймим.

Подчеркивается, что обстрел произошёл после того, как на переговорах в столице Казахстана по урегулированию конфликта правительство Сирии заявило о полном прекращении огня и любых наступательных действий в зоне деэскалации «Идлиб» с 00:00 2 августа.