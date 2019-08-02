Москва, 2 августа, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который снижает до 10% ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на фрукты и ягоды, а также увеличивает до 20% ставку НДС на пальмовое масло. Соответствующий документ опубликован сегодня, 2 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM Ягоды

Данный закон вступит в силу только 1 октября 2019 года.

По замыслу законодателей, сниженная налоговая ставка для фруктов и ягод позволит российским производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов.

Увеличение же ставки НДС на пальмовое масло принесет дополнительные средства в бюджет, которые можно будет направить на поддержку производителей молока.

По мнению спикера Государственной думы Вячеслава Володина, в результате будут созданы условия для выпуска в России молочных продуктов из качественного натурального сырья. Цена такой продукции будет доступна для широких слоев граждан.