Вашингтон, 2 августа, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что сам рекомендовал Джону Рэтклиффу отказаться от назначения на пост директора по национальной безопасности, 2 августа передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Вместо того, чтобы переживать месяцы клеветы и злословия, я объяснил Джону, как плохо ему и его семье будет иметь дело с этими людьми. Джон решил остаться в Конгрессе» , — сообщил Трамп в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 августа сенатор-республиканец Рэтклифф отказался от назначения после заявлений ряда конгрессменов о проблемах с его резюме и недостатке опыта для курирования разведслужб США.

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