Екатеринбург, 2 августа, 2019, 22:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге будет отремонтирован Дом актёра. Об этом заявила свердловский министр культуры Светлана Учайкина на пресс-конференции.

Domaktera.ru Большая гостиная Дома актера

По словам чиновника, союзу актёров нельзя обойтись без своего дома в городе — ведь Екатеринбург по числу театров отстаёт лишь от Москвы и Санкт-Петербурга. В Доме актёра профессиональные лицедеи могут собираться и дискутировать. Это здание называют «домом, покоряющим сердца», подчеркнула Учайкина.

Сроки ремонта пока не озвучивают.