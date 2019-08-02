Вашингтон, 2 августа, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Администрация США начала сокращать сотрудников посольства в Афганистане и до начала октября планирует уменьшить их численность вдвое, сообщает 2 августа телеканал CNN.

ArmyAmber Афганистан

По утверждению телеканала, из Кабула уже вывозятся сотрудники безопасности и дипломаты, а на территории самого посольства отменено строительство новых сооружений.

Стоит отметить, что это происходит на фоне длительных переговоров Вашингтона с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о выводе войск США из Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, по одной из предложенных схем соглашения, Афганистан покинут 5−6 тыс. американских военных из присутствующей там 14-тысячной группировки. В обмен на это талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут начать переговоры с официальным Кабулом на предмет мирного урегулирования.