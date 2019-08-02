Брюссель, 2 августа, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Евросоюз снова не смог выбрать единого кандидата на пост главы Международного валютного фонда (МВФ), 2 августа передаёт агентство Reuters.

Уильям Харнетт. Стол банкира. 1877

Второй раунд голосования представителей стран ЕС так и не выявил однозначного победителя. Наибольшее количество голосов оказалось за исполнительным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой, однако она не набрала необходимых 55% поддержки.

Евросоюз выбирает единого кандидата на пост исполнительного директора МВФ из двух претендентов. Соперником Георгиевой является бывший глава совета министров финансов Еврозоны Йерун Дейсселблум.

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