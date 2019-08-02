Москву наводнили тропические постельные клопы
Москва, 2 августа, 2019, 22:02 — ИА Регнум. В Москве появилось большое количество тропических постельных клопов. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает Роспотребнадзор.
Ранее тропический постельный клоп никогда не встречался на Европейской части России. Однако в последнее время в Москве резко увеличилось число вызовов дезинфекторов.
Оказалось, что столицу завоевывает тропический постельный клоп. Этот клоп ничем особо не отличается от обычных клопов — разница лишь во внутреннем строении насекомых. Вреда от тропических клопов также не больше чем от обычных.
При этом попадание тропических клопов в одну квартиру создает риск заражения всего многоквартирного дома.
Узнать о появлении тропических клопов в квартире можно по следам укусов на теле после сна.
Постельные клопы могут переносить вирус гепатита В.
наибольшую активность они проявляют летом и в начале отопительного сезона. Для профилактики специалисты Роспотребнадзора рекомендуют почаще менять постельное белье.