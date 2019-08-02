Нью-Йорк, США, 2 августа, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал США «вернуться на правильный путь» и не заниматься эскалацией торговой войны, 2 августа передаёт агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Путь дракона». реж Брюс Ли. 1972. Гонконг Китай и США

«Позиция Китая очень проста: если США хотят говорить, то мы поговорим, если они захотят сражаться, то мы будем сражаться» , — отметил Чжан Цзюнь.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будут введены 10%-ные «дополнительные тарифы» на $300 млрд китайских товаров.

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