Москва, 2 августа, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин ратифицировал договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве с Египтом, сообщается 2 августа на официальном сайте правовой информации, опубликовавшем текст документа.

Kremlin.ru Владимир Путин

В тексте договора, подписанного в Сочи в октябре 2018 года, указано, что Россия и Египет будут развивать сотрудничество в экономике, оборонной и военно-технической сферах.

Повышенное внимание должно быть уделено проектам в сфере атомной энергетики, инфраструктуре, транспорте, жилищном строительстве и коммуникациях, а также в сфере добычи полезных ископаемых.

Стороны обязались взаимодействовать в вопросах образования и науки, туризма и активизации культурных связей.

Кроме того, документ подчёркивает необходимость координации усилий по преодолению вызовов и угроз региональной и международной безопасности.