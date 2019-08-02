Лос-Анджелес, США, 2 августа, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Режиссеры первой части боевика «Джон Уик» Чад Стахелски и Дэвид Литч могут вновь объединится в рамках нового масштабного проекта. Об этом 2 августа сообщил портал Screen Rant.

Режиссер Чад Стахелски

В интервью журналистам издания Литч и Стахелски признались, что они относятся друг к другу «как братья» и всегда думают о том, чтобы выпустить вместе «что-нибудь грандиозное». По итогам интервью издание отметило: несмотря на то, что сейчас они получили много возможностей и занимаются разными проектами, в дальнейшем они наверняка объединятся для производства какого-нибудь блокбастера.

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Интересно отметить, что Чад Стахелски в начале своей карьеры был дублером покойного Брендона Ли в фильме «Ворон», он также выступал в качестве каскадера в таких фильмах, как «Блейд» и «Бойцовский клуб», а впоследствии работал над 19 эпизодами шоу «Баффи: истребительница вампиров». В трилогии «Матрица» Стахелски был дублером Киану Ривза, Литч также участвовал в этом проекте в качестве члена съемочной группы.