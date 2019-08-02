Великий Новгород, 2 августа, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Жителей Великого Новгорода и общественников возмутил снос здания бани на набережной Александра Невского. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, общественное движение городских урбанистов «Новый город» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» задаётся вопросом: «Предки оставили нам не идеальный, но узнаваемый облик города. Что оставим после себя мы?»

Аркадий Пластов. Весна. 1954

По данным общественников, 22 мая 2019 года на заседании научно-методического совета по культурному наследию при инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области был рассмотрен вопрос о включении здания бывшей бани на набережной Александра Невского, дом 24, в перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Судя по протоколу заседания, члены совета поддержали это предложение.

Однако сегодня, 2 августа, новгородцы увидели, как здание бани сносит тяжёлая техника, при этом территория проведения работ не имеет никакого, даже временного ограждения, а рядом по тротуару ходят люди.

Новгородцев смутило и то, что первым делом снесли самую красивую часть здания: фасад, украшенный портиком с четырьмя колоннами, что придавало строению в стиле неоклассицизм определённую монументальность.

Общественное движение «Новый город» «Снос здания бани — это неуважение к истории Великого Новгорода, к архитектуре и культурному наследию».

Новгородцы весь день бурно обсуждают происходящее в социальных сетях.

«Такое красивое здание, варвары», — один из самых популярных комментариев в группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» в соцсети «ВКонтакте». Горожане публикуют исторические фотографии бани, возмущаются происходящим, отмечают, что 82-летнее здание пережило и Великую Отечественную войну, и 1990-е годы, но не пережило 2019 год.

Ситуацию прокомментировали в администрации Великого Новгорода, заявив, что собственник здания бани — компания из Челябинска — намерена снести его в течение двух месяцев, о чём своевременно уведомила городские власти. После демонтажа здания на этом месте планируется построить гостиницу со спа-комплексом. Здание бани называют аварийным, отмечают, что с 2012 года оно не использовалось.

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин поручил начальнику контрольно-административного управления администрации Великого Новгорода Сергею Савонину взять на личный контроль ситуацию со сносом здания бывшей бани на набережной.

«Проверьте соблюдение мер безопасности при проведении работ, а также проконтролируйте, чтобы работы были выполнены в заявленные сроки», — заявил мэр.

Соцсети тут же отреагировали на заявление градоначальника: «Это не та реакция, которой мы все ожидали».

Напомним, баня на набережной Александра Невского на правом берегу реки Волхов в Новгороде была построена по проекту архитектора Ильи Кушнира в 1937 году. В 2011 году баня была закрыта, её здание продано частному инвестору — компании из Санкт-Петербурга — по программе приватизации муниципального имущества. Ни один из инвестиционных планов использования бывшей бани с тех пор не осуществился.