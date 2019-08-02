Донецк, 2 августа, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Бойцами вооружённых сил Донецкой Народной Республики уничтожен ударный беспилотник, при помощи которого украинские силовики пытались атаковать позиции ополчения, сообщает 2 августа пресс-служба Народной милиции ДНР.

ИА Красная Весна ДНР

Летательный аппарат, оснащённый гранатами и устройством для их сброса, был сбит на горловском направлении в районе Широкой Балки на подлёте к позициям бойцов ДНР.

«Сегодня в 16.38 (совпадает с мск) на горловском направлении в районе Широкой Балки враг предпринял очередную попытку нанести удар по нашим защитникам с помощью ударного БПЛА. Однако беспилотник был вовремя замечен нашими подразделениями ПВО и уничтожен», — сказал представитель пресс-службы.

Пресс-служба Народной милиции ДНР подчёркивает, что это произошло во время недавно провозглашенного перемирия и является доказательством незаинтересованности Украины в мирном урегулировании конфликта.

«Мы требуем от международных наблюдателей зафиксировать факт нарушения перемирия и добиться от украинской стороны его полного исполнения», — сообщает пресс-служба.

Напомним, с начала карательной операции Киева против народа Донбасса погибли не менее 13 тыс. человек.