Пекин, 2 августа, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Китай примет «контрмеры» в связи с введением США 10%-ных пошлин на 300 млрд долл. китайских товаров, 2 августа передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Мы не примем никакого максимального давления, запугивания или шантажа» , — заявил пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин.

Представитель Китая отметил, что правительство считает новые тарифы атакой на «фундаментальные интересы страны».

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