Китай угрожает ответить на новые пошлины Трампа
Пекин, 2 августа, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Китай примет «контрмеры» в связи с введением США 10%-ных пошлин на 300 млрд долл. китайских товаров, 2 августа передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Китай и США
«Мы не примем никакого максимального давления, запугивания или шантажа», — заявил пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин.
Представитель Китая отметил, что правительство считает новые тарифы атакой на «фундаментальные интересы страны».
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