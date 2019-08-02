Лос-Анджелес, США, 2 августа, 2019, 21:11 — ИА Регнум. Бен Аффлек и Ана де Армас снимутся в эротическом триллере «Глубокие воды» режиссера Эдриана Лайна. Об этом 1 августа сообщил портал Deadline.

Gage Skidmore Бен Аффлек

В основу будущей картины ляжет одноименная книга писательницы Патриции Хайсмит. Ожидается, что производство фильма начнется в ноябре 2019 года, финансировать его будет студия New Regency, а в качестве дистрибьютора выступит компания Fox/Disney.

Читайте также: Братья Руссо назвали самого умного героя киновселенной Marvel

Напомним, Патриция Хайсмит прежде всего известна благодаря своим романам, которые получили экранизации: «Скажите ей, что я ее люблю» (1977), «Незнакомцы в поезде» (1951), «Крик совы» (1987), «Талантливый мистер Рипли» (1999) и «На ярком солнце» (1960). Ранее её роман «Глубокие воды» был экранизирован режиссером Мишелем Девилем, картина вышла на экраны в 1981 году.