Луганск, 2 августа, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Из зоны вооружённого конфликта в Донбассе командование ВСУ срочно выводит 25-ю отдельную аэромобильную бригаду, сообщил 2 августа журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

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По информации Народной милиции, причиной такой срочности являются многочисленные хищения оружия, боеприпасов и имущества, в том числе полученного в рамках иностранной военной помощи.

«По информации от доверенного источника в штабе ДШВ, по прибытии соединения в пункт постоянной дислокации планируется проведение служебных разбирательств в отношении командного состава бригады с последующим увольнением или переводом виновных в другие подразделения», — сказал Осадчий.

Кроме того, вооруженные силы ЛНР располагают информацией о том, что в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ проходит разбирательство в отношении командования бригады по факту пропажи приборов ночного видения, полученных из-за границы.

«Не исключено, что 14-я бригада станет следующей в очереди на выход из зоны карательной операции», — добавил Яков Осадчий.

Как сообщало ИА REGNUM, с весны 2014 года Киев ведёт военную операцию против народа Донбасса, не признавшего нацистский госпереворот, произошедший в феврале 2014 года. С начала конфликта погибли не менее 13 тыс. человек.