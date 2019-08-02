Москва, 2 августа, 2019, 21:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который восстанавливает так называемую дачную амнистию до 1 марта 2022 года и расширяет её действие. Соответствующий документ опубликован сегодня, 2 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что «дачная амнистия» действует уже 13 лет, хотя изначально задумывалась как временная мера. «Дачная амнистия» — это упрощенный порядок регистрации прав на недвижимое имущество — земельные участки, дачи, садовые домики, бани, гаражи и другие. Вводился этот упрощенный режим для того, чтобы граждане, которые на момент вступления в силу Гражданского кодекса России и Закона о государственной регистрации недвижимости, могли без труда зарегистрировать свою собственность.

За прошедшие 13 лет в упрощенном порядке граждане смогли оформить права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости.

Для упрощенной процедуры регистрации нужны правоустанавливающие документы на объект недвижимости и технический план.

Теперь этот режим будет действовать как минимум до 1 марта 2022 года.