Калуга, 2 августа, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Два имени героически погибших военнослужащих были увековечены на стеле монумента «Журавли» мемориала десантникам, погибшим в локальных конфликтах при выполнении интернационального долга в ходе Афганской и Чеченской войн, в Калуге в День празднования Воздушно-десантных войск России 2 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе областного центра.

Kaluga-gov.ru Монумент «Журавли». Калуга

Во время выполнения специальных задач в зоне боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики погибли сержант Василий Александрович Смирнов и младший сержант Роман Андреевич Долматов, посмертно награжденные Орденами Мужества. На митинге памяти присутствовали матери героев, Ольга Смирнова и Татьяна Завьялова.

Почтив минутой молчания память своих павших земляков, участники митинга возложили цветы к монументу «Журавли» и памятнику воинам-интернационалистам.