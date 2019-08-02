Волгоград, 2 августа, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Полную программу мероприятий празднования 430-летия Волгограда разместили на сайте администрации города 2 августа. На интерактивной карте указали наименования всех основных мероприятий с описанием и указанием мест, где они будут проходить. В этом году будет задействовано 57 открытых площадок во всех районах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Alexxx1979 Волгоград

Самыми насыщенными станут 31 августа и 1 сентября. В эти дни в Волгограде пройдут финалы городских конкурсов и грандиозные театрализованные праздники. Для горожан подготовили различные конкурсы, большой гала-концерт и праздничный салют. Основные мероприятия пройдут на пяти открытых площадках: территория возле интерактивного музея «Россия — моя история», верхняя и нижняя террасы набережной, ЦПКиО, и Комсомольский сад.

Традиционно день города в Волгограде отмечают в первое воскресенье сентября. Впервые праздник решено провести не только в рамках выходных, но и на протяжении всех летних месяцев.