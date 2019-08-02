Одинцово, Московская область, 2 августа, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории мебельной фабрики в подмосковном Одинцово. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области Ликвидация открытого горения в строении в городском округе Одинцово

По информации ведомства, в 18:25 возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров, а в 19:25 было объявлено о ликвидации открытого горения.

Сообщается, что к борьбе с огнём привлекались 115 человек и 23 единицы техники. Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.

МЧС также провело замеры воздуха в районе ЧП на предмет концентрации вредных веществ, которые не выявили превышения норм.