Москва, 2 августа, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Среди задержанных на несогласованном митинге в Москве 27 июля были выявлены 134 жителя столицы, которые давно уклоняются от призыва в армию. Об этом сегодня, 2 августа, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Минобороны России Призывники

По её словам, материалы по 16 гражданам, уклонявшимся от призыва на воинскую службу, уже поступили в следственные органы для проведения проверок, которые должны установить, был ли нарушен Уголовный кодекс.

В случае признания их вины им может грозить до двух лет лишения свободы.

При этом Петренко подчеркнула, что даже уголовная ответственность не освободит уклонистов от службы в вооруженных силах.