Волгоград, 2 августа, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Директора строительной организации, не выполнившего капитальный ремонт шести многоэтажек в Волгограде, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. О возбуждении уголовного дела сообщили 2 августа в пресс-службе областной прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

В мае 2018 года Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов и обвиняемый заключили договор на выполнение капремонта в шести домах, расположенных на ул. Генерала Шумилова и в пос. Весёлая Балка Волгограда. Заказчик в качестве аванса выплатил подрядчику более девяти миллионов рублей. Однако после предоплаты необходимые работы выполнены не были. Как установили в прокуратуре, гендиректор фирмы потратил деньги на иные цели, в том числе на покупку недвижимости на территории Краснодарского края.

Оперативную поддержку следствию обеспечивает региональное УФСБ. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.