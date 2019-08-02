Иерусалим, 2 августа, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Тридцать семь человек были ранены и травмированы в ходе столкновений с израильскими силовиками в секторе Газа, сообщает 2 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря минздрава палестинской автономии Вафаи Яги.

Israel Defense Forces Сектор Газа

По её словам, из этого количества 18 человек получили огнестрельные ранения. Утверждается, что они были ранены «боевыми пулями».

Как сообщало ИА REGNUM, в секторе Газа с 30 марта 2018 года продолжаются акции протеста палестинцев, также известные как «Великий марш возвращения». В ходе этих столкновений, традиционно активизирующихся по пятницам, погибли 308 человек.