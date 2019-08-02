Рязань, 2 августа, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Сразу два кандидата подали документы в городскую думу о выдвижении на должность главы Рязани к концу рабочего дня 2 августа. На должность главы администрации претендуют и.о. мэра Елена Сорокина и гендиректор коммерческой фирмы Геннадий Шитиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В общей сложности специальная комиссия думы 2 августа приняла документы от трёх кандидатов. Всего в предвыборной гонке участвуют восемь человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Елена Сорокина в мае 2019 года сменила на посту Сергея Карабасова, который сейчас находится под следствием. Геннадий Шитиков в сентябре 2018 года выдвигался на выборы депутатов гордумы.

Пост главы города вакантен с сентября 2017 года, после увольнения Олега Булекова. 6 сентября 2019 года депутаты городской думы должны, наконец, выбрать мэра Рязани.