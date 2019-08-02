Челябинск, 2 августа, 2019, 20:27 — ИА Регнум. В Челябинске погибла половина обитателей контактного зоопарка «Райский уголок», который находится в парке имени А.С. Пушкина. Растерзанные тела были найдены утром 2 августа, пишут местные СМИ.

Incygneia Контактный зоопарк

Как заявила журналистам хозяйка зверинца, возможно, нападение совершил зверь. Впрочем, она не исключает, что в этом могли участвовать люди. При этом никаких угроз ей ранее не поступало, пишет 74.ru.

В полиции журналистам пояснили, что сейчас идёт проверка, но криминальных следов не найдено. Возможно, причиной гибели обитателей зверинца стала куница.