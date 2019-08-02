Киев, 2 августа, 2019, 20:11 — ИА Регнум. «Депутаты от фракции «Слуга народа» обязаны переключиться на борьбу с важной фигурой в режиме личной власти бывшего президента, если подтвердится информация, что Петр Порошенко вместе с семьей бежали из страны». Об этом 2 августа написал на своей странице в «Фейсбуке» политолог, директор Социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Луценко

«Если бывший президент-олигарх Порошенко, не надеясь на «мовувируармию» (язык, веру, армию) или депутатскую неприкосновенность, действительно, бежал из страны, то у архитекторов парламентского большинства в целях проверки лояльности и ускоренной политизации молодых депутатов «Слуга народа» должен быть найден другой объект борьбы и голосования. Это должна быть важная фигура в режиме личной власти бывшего президента Порошенко», — отметил Небоженко.

Он прогнозирует, что команда Зеленского развернет борьбу с генпрокурором Юрием Луценко.

«Кто это может быть? Турчинова нельзя трогать — он верит в Бога и пишет книгу. Гройсмана тоже нельзя — он уже раскаялся и готов сотрудничать с новой властью. Парубий? — это слишком мелко. Остается генеральный прокурор Украины Луценко, который отказался самостоятельно покинуть свой пост, надеясь на геополитическую интригу, а не на собственные заслуги в борьбе с коррупцией в Украине», — пояснил Небоженко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля издание «Страна.уа» проинформировало со ссылкой на источник в Госпогранслужбе, что семья экс-президента Порошенко вылетела из Украины двумя самолетами в Объединенные Арабские Эмираты и Германию.

В частности, 28 июля на чартерном рейсе Киев — Стамбул из аэропорта Жуляны вылетели Петр Порошенко, Алексей Порошенко, Юлия Порошенко (жена Алексея) и Елизавета Порошенко (внучка экс-президента). До этого, 23 июля, рейсовым самолетом Киев — Мюнхен из Украины вылетели: Марина Порошенко, Евгения Порошенко (дочка), Михаил Порошенко (сын) и Александра Порошенко (дочка).

Напомним, на 12 августа Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований. На данный момент против экс-президента и части его окружения ведется 13 производств. Так, следователи ведут расследование относительно якобы неуплаты Порошенко налогов при продаже завода «Кузница на Рыбальском» и покупки телеканала «Тонис».