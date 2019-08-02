Команда Зеленского развернет борьбу с генпрокурором Луценко — эксперт
Киев, 2 августа, 2019, 20:11 — ИА Регнум. «Депутаты от фракции «Слуга народа» обязаны переключиться на борьбу с важной фигурой в режиме личной власти бывшего президента, если подтвердится информация, что Петр Порошенко вместе с семьей бежали из страны». Об этом 2 августа написал на своей странице в «Фейсбуке» политолог, директор Социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
Он прогнозирует, что команда Зеленского развернет борьбу с генпрокурором Юрием Луценко.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля издание «Страна.уа» проинформировало со ссылкой на источник в Госпогранслужбе, что семья экс-президента Порошенко вылетела из Украины двумя самолетами в Объединенные Арабские Эмираты и Германию.
В частности, 28 июля на чартерном рейсе Киев — Стамбул из аэропорта Жуляны вылетели Петр Порошенко, Алексей Порошенко, Юлия Порошенко (жена Алексея) и Елизавета Порошенко (внучка экс-президента). До этого, 23 июля, рейсовым самолетом Киев — Мюнхен из Украины вылетели: Марина Порошенко, Евгения Порошенко (дочка), Михаил Порошенко (сын) и Александра Порошенко (дочка).
Напомним, на 12 августа Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований. На данный момент против экс-президента и части его окружения ведется 13 производств. Так, следователи ведут расследование относительно якобы неуплаты Порошенко налогов при продаже завода «Кузница на Рыбальском» и покупки телеканала «Тонис».