Порошенко обвинили в ведении политики раскола Украины
Киев, 2 августа, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук «был легализован» и «поднял голову» на Украине благодаря пятому президенту Украины Петру Порошенко. Об этом 2 августа написал на своей странице в Фейсбуке директор Центра прикладных и политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, комментируя последнее интервью Порошенко «Украинской правде».
Он сообщил, что Порошенко поддерживал Медведчука и вел политику раскола Украины, чтобы во втором туре президентских выборов 2019 года выйти на члена партии ОПЗЖ Юрия Бойко. Фесенко считает, что Владимиру Зеленскому удалось сломать комбинацию Порошенко.
При этом политолог считает, что Порошенко до сих пор так и не понял, почему проиграл президентские выборы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что якобы при его президентстве Виктор Медведчук «голову не мог поднять». Комментируя слова, что именно за время его президентства Медведчук стал одним из самых мощных игроков во внутренней политике, а сейчас уже имеет представительство в 13% в Раде, Порошенко сказал: «Браво, только при Порошенко этого не было. При Порошенко он даже не баллотировался! При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы!».
В свою очередь Медведчук назвал слова Порошенко «бредом». Он заявил, что Порошенко через экс-главу СБУ Василия Грицака натравливал на него лично и его семью «подконтрольных ему национал-радикалов».