Киев, 2 августа, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук «был легализован» и «поднял голову» на Украине благодаря пятому президенту Украины Петру Порошенко. Об этом 2 августа написал на своей странице в Фейсбуке директор Центра прикладных и политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, комментируя последнее интервью Порошенко «Украинской правде».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

"Но больше всего меня раздражает история о Медведчуке. Откровенная ложь. Он не только поднял голову при президентстве Порошенко, он был легализован, получил официальный и особый статус переговорщика по Донбассу (где он действовал якобы от имени Украины, но реально в интересах Путина) и два телеканала. И я на собственном опыте знаю, как изменилась политика «Ньюсвана» и 112-го с августа 2018», — отметил Фесенко.

Он сообщил, что Порошенко поддерживал Медведчука и вел политику раскола Украины, чтобы во втором туре президентских выборов 2019 года выйти на члена партии ОПЗЖ Юрия Бойко. Фесенко считает, что Владимиру Зеленскому удалось сломать комбинацию Порошенко.

«И вся эта легализация Медведчука была сделана для того, чтобы разыграть комбинацию с выходом ко второму туру президентских выборов Бойко и Порошенко. Ради этого страну вновь ставили на разрыв. И это, на мой взгляд, преступление в политическом смысле. И хорошо, что феномен Зеленского (как бы мы ни относились к нему) сломал эту комбинацию», — добавил Фесенко.

При этом политолог считает, что Порошенко до сих пор так и не понял, почему проиграл президентские выборы.

«Безусловно, у него были серьезные достижения. И он останется в истории, хотя и с неоднозначными оценками. Но не честно и не справедливо присваивать все достижения 2014−2018 гг. только себе. В конце концов, были также правительства Яценюка и Гройсмана, и они сделали немало. И сама реформа децентрализации, о которой вспоминает Порошенко, была, скорее, инициирована Гройсманом», — подытожил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что якобы при его президентстве Виктор Медведчук «голову не мог поднять». Комментируя слова, что именно за время его президентства Медведчук стал одним из самых мощных игроков во внутренней политике, а сейчас уже имеет представительство в 13% в Раде, Порошенко сказал: «Браво, только при Порошенко этого не было. При Порошенко он даже не баллотировался! При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы!».

В свою очередь Медведчук назвал слова Порошенко «бредом». Он заявил, что Порошенко через экс-главу СБУ Василия Грицака натравливал на него лично и его семью «подконтрольных ему национал-радикалов».