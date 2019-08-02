Вашингтон, 2 августа, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Современная война часто характеризуется применением тяжелой огневой мощи, такой как артиллерия, танки и штурмовики. Но в ходе операций, в так называемой «серой зоне», когда интенсивность боевых действий ниже уровня обычного вооруженного конфликта, все шире требуется применение нелетального оружия, оружия несмертельного действия. Об этом пишет военный новостной ресурс National Defense.

ИА REGNUM Пентагон

В Пентагоне за разработку нелетального оружия и тактики его применения отвечает Управление по нелетальным вооружениям Министерства обороны (Defense Department’s joint nonlethal weapons directorate). Данное управление для продвижения своих идей и подходов даже сформулировало новый термин вместо термина «нелетальное оружие» — «промежуточная сила».

По мнению американских военных, во время ведения конфликтов в «серой зоне» будут возникать трудности с принятием решений, каким образом реагировать на тот или иной вызов. По данному поводу приводится ряд примеров. Пример первый: к американскому кораблю приближается рыболовное судно, которое может быть использовано и потенциальным террористами. Пример второй: мальчик бросает что-то похожее на камень в танк.

Оптимальным вариантом реагирования в данном случае является применение «промежуточной силы», которое не приведет к летальному исходу для рыбаков и для мальчика.

Для реализации подобной тактики реагирования в ходе конфликтов в «серой зоне» Управление по нелетальным вооружениям Пентагона работает над многочисленными проектами систем оружия несмертельного действия, включая направленное энергетическое оружие.

В частности, разрабатывается оборудование, использующее мощный сверхвысокочастотный (СВЧ) луч частотой 95 гигагерц. Это оружие способно отталкивать людей, не убивая их. Хотя такой луч никого не убьет, но его воздействие причиняет человеку ощутимую боль. Таким образом, речь идет о несмертельном, но не о безболезненном оружии.

По имеющейся информации, после моментального воздействия на человека таким лучом у него возникает ощущение резкого жара внутри всего тела. Это дезориентирует его, создает панику и страх. А 5 секунд подобного излучения становятся для человека просто невыносимыми.