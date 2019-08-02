Вашингтон, 2 августа, 2019, 18:05 — ИА Регнум. В рамках созданного консорциума FiRa Samsung Electronics и Sony вновь займутся разработкой и совершенствованием стандарта UWB, который появился в 2000-х годах. Об этом 1 августа сообщил портал Engadget.

Samsung

В основу нового UWB ляжет действующий стандарт IEEE 802.15.4/4z. В FiRa также вошли такие компании, как HID Global, NXP Semiconductors, Bosch и другие.

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Напомним, UWB — это стандарт широкополосной беспроводной связи, предоставляющий возможность более точного позиционирования, при предоставлении высокой скорости соединения, помехоустойчивость и меньшее энергопотребление. Слабым местом этого стандарта является серьезное уменьшение скорости соединения при увеличении расстояния.