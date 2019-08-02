Нижний Новгород, 2 августа, 2019, 17:59 — ИА Регнум. В 2019 году Нижегородская область планирует собрать 1 млн тонн зерна, около 800 тыс. тонн картофеля, 300 тыс. тонн фруктов и ягод. Об этом заявил глава регионального минсельхоза Николай Денисов, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

До настоящего момента аграрии региона намолотили 100 тыс. тонн зерна, зерновые культуры убраны на площади 50 тыс. гектаров, что составляет 8,8% от общей площади посевов зерновых на 570 тыс. гектаров. Показатель урожайности картофеля в текущем году выше, чем в прошлые периоды, — 260 центнеров с гектара.

Также министр отметил, что заготовлено 480 тыс. тонн сенажа или 90% от плана, 150 тыс. тонн сена — 68% и 100 тыс. тонн силоса — 15%. Заготовка кормов продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2019 года, организации агро-промышленного комплекса Нижегородской области получили средства господдержки на сумму 2,2 млрд рублей. Основная часть средств — 1,4 млрд рублей — получена из областного бюджета, 0,8 млрд рублей — из федерального. Всего до конца года сельхозпроизводители получат 4,1 млрд рублей.