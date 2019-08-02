Краснодар, 2 августа, 2019, 17:59 — ИА Регнум. На 11% увеличен выпуск винодельческой продукции в Краснодарском крае с начала 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона по итогам совещания по вопросам развития отрасли 2 августа.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Виноградники

В общей сложности на Кубани произведено около 6,5 млн декалитров вина и более двух млн декалитров шампанского. Показатели планируют только увеличивать: после принятия закона о развитии виноградарства и виноделия, отрасль получит серьезные налоговые преференции. Так, с 1 января 2020 года для отечественных производителей винограда и вина акцизный налог предполагается снизить до 1 рубля за литр.

«Невозможно конкурировать, когда одни делают вино из привозного материала, а другие — из своего. Когда мы продвигали этот закон, то посчитали, что из бюджета выпадет 2 млрд 550 млн налогов. Но, уверен, что они вернутся многократно благодаря созданию целой отрасли, многие виноградопригодные земли, которые сейчас поросли травой, снова обретут хозяина», — цитирует пресс-служба губернатора Вениамина Кондратьева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года объем производства винодельческой продукции с защищенным географическим указанием в Краснодарском крае — до 2 млн 160 тыс. декалитров.