Тамбов, 2 августа, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Полуфиналисты управленческого молодёжного конкурса «Лидеры Тамбовщины» в течение текущей недели смогли реализовать свои социальные проекты, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Такое задание они получили, пройдя предыдущий тур.

Tambov.gov.ru Один из проектов для будущих лидеров – «Вода – безопасная территория»

Этим летом стартовал второй сезон регионального управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины», инициатором создания которого в прошлом году выступил губернатор Александр Никитин. В полуфинал конкурса прошли 130 человек. Они разделились на команды, которые до предстоящих выходных должны продумать и реализовать социальные проекты. Итоги будут представлены на очередной сессии в ближайшие выходные, 3−4 августа.

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Один из проектов — «Вода — безопасная территория». На лодочной станции молодёжь рассказала школьникам, как нужно оказывать первую медицинскую помощь, как правильно вести себя на воде. Тех, кто постарше, научили управлять лодкой на вёслах.

«Данное мероприятие позволяет сформировать у детей представление о правильном, безопасном поведении на воде. Вооружить знаниями, умениями и навыками, необходимыми во время летнего отдыха у водоёма и для действия в экстремальных ситуациях, очень важно», — считают конкурсанты.

Благодаря второму проекту «Игры разума 55+», участники конкурса помогали пожилым людям бороться с деменцией. Учёные пришли к выводу, что некоторые компьютерные видеоигры помогают тренировать память, внимание, скорость принятия решений, что в дальнейшем способствует профилактике болезни Альцгеймера и деменции у пожилых людей. Именно на это опирались ребята, создавая этот проект. Его апробация прошла на базе геронтологического отделения Тамбовского дома-интерната для ветеранов войны и труда. Там полуфиналисты конкурса «Лидеры Тамбовщины» провели занятия с пожилыми людьми, желающими сохранить своё интеллектуальное здоровье. Всё проходило под контролем врачей и специалистов.

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Ребята научили играть проживающих в отделении в такие игры как «Тетрис», «Супер Марио», «Весёлая ферма», а также представили тесты и упражнения для тренировки памяти и внимания. Полученную информацию и раздаточный материал пожилые люди смогут распространить адресно своим немобильным сверстникам. Благодаря проекту люди пожилого возраста смогли потренировать когнитивные функции при помощи видеоигр, получить от этого не только терапевтический эффект, но и положительные эмоции.

Третьим проектом стала «Ступень в будущее». Реализовали свою идею ребята в центре социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса». Главная цель этого проекта — помочь адаптироваться детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. По мнению лидеров, этому способствуют спорт, развлекательные и познавательные мероприятия. Конкурсанты заранее провели анкетирование в центре «Жемчужина леса» и с учётом пожеланий детей составили разнообразную программу: эстафеты, командные игры, баскетбол, мастер-класс по владению японским оружием, выступление артистов брейк-данса.

Цель еще одного проекта, «Поколение в лицах ХХ» — объединить молодёжь и людей пожилого возраста, повысить социальную активность пенсионеров и разнообразить их досуг. Участники конкурса организовали концерт для ветеранов войны и труда, которые проживают в доме-интернате. Всем ветеранам полуфиналисты подарили их фотографии и портреты, сделанные в молодости. Праздник помог пенсионерам вспомнить свои молодые годы, окунуться в атмосферу прошлого времени и радостных событий жизни. Всё завершилось чаепитием и душевными беседами.

«Важно делать такие вещи как можно чаще. Нельзя оставлять в одиночестве наших любимых бабушек и дедушек, ведь в таком возрасте они нуждаются в нас больше всего», — поделились будущие лидеры Тамбовщины.

Одна из команд провела на территории дома-музея И.В. Мичурина «Семейный пикник». Задача мероприятия — сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций.

«Молодые люди большое внимание уделяют работе, саморазвитию, а времени на семью остается очень мало. Мы провели опрос, который показал, что молодые люди мало времени проводят с семьей (26% — только по выходным дням, 12% — не менее одного раза в месяц, 28% — реже одного раза в месяц), и даже когда бывает такая возможность, зачастую не знают, чем заняться — в итоге 38% опрошенных отметили, что просто смотрят телевизор или играют в гаджеты», — прокомментировали лидеры Тамбовщины.

Tambov.gov.ru «Семейный пикник»

На мероприятие приехали молодые семьи из Тамбова, Мичуринска, Рассказова, Петровского района. Они вместе рисовали, играли, занимались спортом. Также семьи посетили дом-музей Ивана Мичурина и послушали лекцию о великом селекционере. Главным итогом «Семейного пикника», по мнению лидеров Тамбовщины, стало желание сделать такие встречи регулярными.

Задача еще одного реализованного проекта — «Закладки только для книг» — привлечь внимание общественности к проблеме распространения и доступности наркотиков. В детских лагерях «Солнечный» и «Космос» были зачитаны лекции и проведены открытые уроки о вреде наркотиков. По итогам лекций прошёл конкурс на лучший детский рисунок «Взгляд детей на наркотики», участие в котором приняли более ста детей. Позже, в музейном комплексе «Усадьба Асеевых» была организована выставка лучших работ. На основе рисунков полуфиналисты конкурса «Лидеры Тамбовщины» разработали стикеры для главной акции проекта, которая прошла в парке «Дружба».

Приглашенными гостями акции стали выдающиеся спортсмены — титулованный боксёр Артур Осипов и руководитель клуба единоборств «Борсек», тренер-преподаватель ММА категории PRO Павел Кирилин. После открытой тренировки и зарядки на площадке парка, был проведен квест. Разгадывая загадки, в которых зашифрованы адреса, участникам надо было найти и заклеить стикерами метки, с помощью которых распространяются запрещенные вещества.

В предстоящие выходные, кроме представления социальных проектов, полуфиналистов ждёт «Диалог на равных» с наставниками конкурса и деловая игра. Ход дальнейшей работы наставники обсудили сегодня, 2 августа, с первым заместителем главы администрации области, руководителем аппарата главы администрации области Олегом Ивановым.

«Выездные сессии позволят ближе пообщаться с конкурсантами, посмотреть, как они работают в команде, какие они в деле. На мой взгляд, важно переключаться: быть лидером и вести за собой команду, но в то же время в какой-то момент отказаться от своих амбиций и делать вместе со всеми рутинную работу. Такая перемена — залог успеха настоящего лидера», — считает директор «Единого расчетного центра», наставник конкурса «Лидеры Тамбовщины» Алексей Власкин.

Tambov.gov.ru Первый вице-губернатор Олег Иванов провёл встречу с наставниками конкурса «Лидеры Тамбовщины»

Глава города Уварово, наставник конкурса «Лидеры Тамбовщины» Владислав Денисов сообщил, что готов помочь, поделиться опытом, рассказать, как правильно выбрать свой жизненный путь:

«От ребят жду новых проектов и идей, которые можно реализовать, в том числе и на нашей площадке — в городе Уварово. Ресурсы и возможности для этого есть, мы ищем команду единомышленников».

Как и в прошлом году, наставники на всех этапах конкурса наблюдают за участниками. Команда тьюторов подготовит портреты полуфиналистов, где отметит их мотивацию, личные качества и профессиональные компетенции. Финалистов конкурса ждут индивидуальные стажировки с наставниками.