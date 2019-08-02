Москва, 2 августа, 2019, 17:56 — ИА Регнум. За заявлениями о введении США новых санкций против РФ пока ничего не последовало, считает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн (Единая Россия). Об этом он заявил 2 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета ограничительных мер в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Никто до сих пор не объяснил, что эти санкции предусматривают, — сказал Хинштейн. — Какие конкретно ограничения для РФ вводятся? Мы помним, как раньше вводились санкции — вводились санкционные списки и публиковался перечень этих списков. Вводились санкции в отношении юридических лиц. Это было сопряжено с совершенно конкретными действиями. Я полагаю, что это не более чем политический и пиар-ход. За этими заявлениями вообще ничего не следует».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным издания Politico, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета ограничительных мер в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет санкций по «делу Скрипалей» в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» был введён США в августе 2018 года.