Калужский «Ремпутьмаш» отметил 75-летие со дня основания
Калуга, 2 августа, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Сегодня, 2 августа, на заводе «Ремпутьмаш» в Калуге состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню железнодорожника и предстоящему 75-летию предприятия.
Калужский путевой ремонтно-механический завод начал свою историю с момента слияния двух небольших железнодорожных предприятий в 1944 году. Как отметили в пресс-службе Городской думы Калуги, за 75 лет завод прошёл сложный путь становления и развития, превратившись из ремонтного в машиностроительный, объединив вокруг себя заводы в различных уголках России и взяв на себя миссию обеспечения ОАО «РЖД» целым комплексом машин для строительства и текущего содержания железнодорожных магистралей. «Ремпутьмаш» является крупнейшим в России производителем и поставщиком путевой техники, по словам директора завода Сергея Шунина, ряд выпускаемых образцов техники не имеет мировых аналогов.
Работников предприятия поздравили глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, представители ОАО «РЖД» и руководство завода.
Глава городского самоуправления осмотрел цеха и поблагодарил работников завода за плодотворный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие Калуги.
Работникам предприятия были вручены почётные грамоты, также их ждал праздничный концерт.