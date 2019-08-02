Нижний Тагил, Свердловская область, 2 августа, 2019, 17:29 — ИА Регнум. В свердловском Нижнем Тагиле сотни десантников собрались на праздничном митинге у памятника «Брод в неизвестность». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Ntagil.org Возлагают цветы

Памятник местного скульптора Анатолия Неверова находится на набережной Нижнетагильского пруда и посвящён воинам, которые погибли в локальных войнах. В честь 89-летия ВДВ здесь собрались сотни людей. С праздником их поздравил вице-мэр Валерий Суров. Он отметил, что любой десантник гордо встанет на защиту Родины, если это потребуется. Также он пожелал всем собравшимся крепкого здоровья и мирного неба.

Участники митинга минутой молчания почтили память погибших воинов. К мемориалу были возложены цветы, а затем прозвучала известная каждому десантнику песня «Расплескалась синева, расплескалась».