Чебоксары, 2 августа, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Две районные школы искусств в Чувашии закупают музыкальные инструменты за счёт республиканского и местных бюджетов. В Козловском районе хотят купить пианино за 1,9 млн рублей, для атлашевской школы искусств в Чебоксарском районе приобретают 14 инструментов, включая пианино, за 880 тыс. рублей. Соответствующие извещения опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Арман Гийомен. Молодая девушка за фортепиано (фрагмент). 1910

Электронный аукцион по поставке пианино «Н. Рубинштейн НР-118» (или эквивалента) объявило муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Козловская детская школа искусств». Начальная стоимость закупки определена в сумме 1,9 млн рублей (включая НДС), источник финансирования — республиканский бюджет и средства казны Козловского района. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от максимальной цены контракта — 95 тыс. рублей.

На этом фоне примечателен аукцион по закупке музыкального оборудования, включая пианино (правда, цифровое), для аналогичного образовательного учреждения в Чебоксарском районе: МБОУ ДО «Атлашевская детская школа искусств». Выделяется 878 563 рубля из республиканского и районного бюджетов на приобретение 14 музыкальных инструментов — семь гитар, три цифровых пианино, три аккордеона и один баян.

Козловская детская школа искусств построена в 1960 году. Согласно годовому отчёту муниципального учреждения за 2018−2019 учебный год, по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области искусств в ней обучались 265 детей, в том числе учились игре на фортепиано — 31. Дополнительной общеобразовательной программой в области искусств по направлению «Фортепиано» (7−8 лет) занимался один человек.

Атлашевская детская школа искусств создана в 1971 году. По данным, представленным на сайте учреждения, в прошлом учебном году в ней обучались 228 детей.