Псков, 2 августа, 2019, 17:11 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 2 августа, в день 89-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск (ВДВ) проходят праздничные мероприятия. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, официальные торжества состоялись на полигоне «Завеличье», где уже завтра, 3 августа, торжественно откроются соревнования «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр.

Псковское областное собрание депутатов День ВДВ в Пскове

Командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии ВДВ Игорь Каплий на празднике отметил, что Воздушно-десантные войска — это «89 лет стойкости, отваги и выдержки». Особые слова благодарности он адресовал ветеранам.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова военнослужащих поздравил руководитель аппарата администрации области Сергей Дмитриев. Он подчеркнул, что 76-я десантно-штурмовая дивизия по праву считается одним из лучших соединений ВДВ России: за свою историю сотни военнослужащих были удостоены высоких государственных наград, более 80 стали героями.

Александр Котов, председатель Псковского областного собрания депутатов У псковичей особое отношение к ВДВ — с 1947 года с Псковом тесно связана судьба прославленной 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии. Это старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России, образец боевой доблести, десантного братства, профессиональной надёжности и преемственности воинских традиций. Дивизия воспитала 50 Героев Советского Союза и 33 Героя России.

Праздник продолжился концертом с участием ведущих вокальных и танцевальных коллективов города, а «голубые береты» показали на плацу элементы боевой и огневой подготовки. Участники праздника также увидели «десантный балет»: движение современных боевых машин десанта БМД-4М в такт музыке. Торжества на полигоне завершились традиционным десантированием военнослужащих с триколором и флагом Псковской области.

Напомним, жители Пскова гордятся тем, что 76-я дивизия ВДВ дислоцируется в городе и по праву называют её «псковской». День ВДВ для псковичей — один из любимых праздников.

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