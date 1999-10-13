Самарская область, 13 октября, 1999, 09:58 — ИА Регнум. Вчера около 14 часов в Самаре, на ул. Ново-Садовой - одной из центральных улиц Самары, по которой должен был проезжать кортеж с Патриархом всея Руси Алексием II, взорвался автомобиль "Опель". В результате взрыва погиб шофер автомобиля, и вылетели стекла у стоящей рядом машины и проезжающего рейсового автобуса. Номер взорвавшейся машины говорит о ее принадлежности к другой губернии. Причины взрыва и личность погибшего пока не установлены.