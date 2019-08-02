Фриско, США, 2 августа, 2019, 17:29 — ИА Регнум. На официальном YouTube-канале игры Borderlands 1 августа вышел ролик, посвящённый «Музею Беспредела». В нём рассказывается о создании специального стенда по вселенной Borderlands на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

«Музей Беспредела»

Разработчики Borderlands оборудовали большое помещение под «Музей Беспредела». В нём фанаты игры ознакомиться с концепт-артами и материалами разработки третьей части серии. Помимо этого, в «Музее» работала парикмахерская, шоу косплея и музыкальная группа, одетая как психи их игры.

Borderlands 3 выйдет 13 сентября 2019 года. В новой части популярной серии четырём искателям хранилища предстоит путешествовать по различным планетам и сражаться с таинственным культом «Детей Хранилища» во главе с жестокими близнецами Каллипсо.