Воронеж, 2 августа, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Церемония открытия закладного камня на месте строительства Музея истории ВДВ в парке Победы состоялась в Воронеже 2 августа — в День Воздушно-десантных войск. В церемонии принял участие губернатор Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области День ВДВ в Воронеже

«Нашему городу выпала честь стать родиной ВДВ. Это легендарный род войск, который заслуженно оценен не только военными специалистами, его уважает весь российский народ. Образ десантника вобрал в себя черты настоящего защитника Родины. Мужество, сила духа, высокая физическая готовность, воинское братство — все эти черты воспитывались в непростых, зачастую боевых условиях. Эта закалка позволяет десантникам с честью носить свое звание в мирной жизни, участвовать в патриотическом воспитании молодежи, за что им спасибо», — сказал Александр Гусев, поздравляя участников церемонии с праздником.

На церемонии открытия закладного камня по случаю строительства Музея истории Воздушно-десантных войск полотно с памятного знака сняли Александр Гусев, Владимир Нетёсов и председатель Совета Воронежского областного отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Виталий Каширин.

«Мы в правительстве долго обсуждали, где создать такой центр, и приняли правильное решение разместить его здесь, в парке Победы, потому что он вписывается в это пространство, завершает композицию, посвященную воинам-десантникам. Этот музей наполнит парк духом патриотизма», — отметил глава региона.

Музей, по замыслу проектировщиков, должен стать архитектурно-градостроительным завершением композиции у монумента «Воронеж — Родина ВДВ», который был открыт именно в том месте, где 2 августа 1930 года приземлились бойцы первого в СССР десантного формирования, и именно эта дата считается днем рождения ВДВ. В будущем здании музея предусмотрено подземное пространство, безбарьерный вход в два крыла основного уровня, на кровле предполагается оборудовать прогулочную зону. Экспозицию музея намерены выстроить на основе совмещения традиционных витрин и мультимедийного оборудования. В экспозицию войдут личные вещи Героя Советского Союза, легендарного генерала Василия Маргелова, а также фотографии и документы, свидетельствующие о первом десантировании под Воронежем. Предусмотрена мультимедийная зона с проекционным оборудованием. Музей станет филиалом «Музея-диорамы».

Торги на создание проектно-сметной документации власти Воронежа намерены объявить в августе, собственно строительство планируется начать в 2020 годы — в год 90-летия первого десантирования.