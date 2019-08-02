Киев, 2 августа, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Публикация заявления об увольнении руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана может быть провокацией спецслужб, заявил 2 августа Богдан агенству «Укринформ».

Gov.ua Андрей Богдан

По его словам, остаётся лишь предполагать, как заявление об увольнении оказалось в интернете.

«Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может, журналисты… может, СБУ, может, провокация спецслужб», — цитирует агентство Андрея Богдана.

«Президент может подписать такое заявление в любой момент», — пояснил Богдан, не вдаваясь в детали, зачем спецслужбам такая провокация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил реальность заявления об отставке Богдана и заявил, что такие заявления написали все члены его команды.