Москва, 2 августа, 2019, 16:59 — ИА Регнум. В Google разрабатывают решения для борьбы с мошенничеством, в том числе с использованием рекламы на видеохостинге YouTube. Об этом 2 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Google.

Google

В компании назвали мошенничество с использованием рекламы «сложной проблемой», но подчеркнули, что «по-прежнему привержены борьбе с ней».

«Мы всегда работаем над новыми, более эффективными способами борьбы с теми рекламодателями, которые используют ложную информацию и другие сомнительные методы. Мы продолжаем разрабатывать новые решения для уменьшения мошенничества и делаем так, чтобы деловая реклама была актуальной и полезной», — отметили в Google.

В пресс-службе сообщили, что только за 2018 год было удалено 2,3 миллиарда недобросовестных или вводящих в заблуждение объявлений в рекламной сети компании, был закрыт почти миллион аккаунтов рекламодателей-нарушителей.

«Мы также призываем людей сообщать нам, когда они видят рекламу, которая вызывает их беспокойство, оставляя свои отзывы», — добавили в Google.

Как передавало ИА REGNUM, накануне компания «Лаборатория Касперского» заявила о распространении нового способа мошенничества в сети с использованием рекламы на видеохостинге YouTube.

Сообщалось, что при помощи платной рекламы на данном ресурсе злоумышленники заманивают интернет-пользователей на фишинговые сайты, обещая крупные суммы денег якобы за прохождение опроса или в рамках благотворительной выплаты.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что сам по себе данный вид интернет-мошенничества не является новым, однако крайне необычным эксперты считают метод его распространения — через платную таргетированную рекламу на видеохостинге. Как отмечалось, расчёт в данном случае делается на то, что пользователи в целом привыкли к разного рода видеорекламе и доверяют ресурсу.