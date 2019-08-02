Калуга, 2 августа, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Число зарегистрированных преступлений выросло в Калужской области по итогам шести месяцев 2019 года. Остались нераскрытыми 2 тыс. 615 преступлений, сообщает 2 августа корреспондент ИА REGNUM по материалам расширенного заседания коллегии облпрокуратуры.

Admoblkaluga.ru На заседании коллегии прокуратуры Калужской области

Участники заседания отметили, что рост числа преступлений на территории Калужского региона в основном произошел за счет увеличения числа мошенничеств, краж, организации незаконной миграции и преступлений, совершённых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Эти и другие проблемы все ещё связанны с ненадлежащим качеством и неэффективностью доследственных проверок. Между тем в области сократилось число убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей и разбоев.

За первое полугодие калужскими прокурорами выявлено в регионе почти 30 тысяч нарушений закона. В том числе — в части своевременной оплате труда, соблюдения прав граждан сфере, здравоохранения, лекарственного обеспечения, прав ветеранов и инвалидов, несовершеннолетних. В органы прокуратуры области поступило свыше 14,5 тыс. обращений граждан, из них непосредственно разрешено более 5,5 тыс.