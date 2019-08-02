Москва, 2 августа, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Так называемая старая Европа будет блокировать вступление Украины в НАТО, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова бывшего государственного секретаря США Кондолизы Райс, которая усомнилась в том, что Украина в ближайшее время сможет вступить в НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А так жалко!

«Понятно, что Украина в НАТО никому не нужна по целой серии причин, — сказал Черняховский. — Во-первых, потому что в НАТО не принимают страны с неулаженными территориальными конфликтами. Во-вторых, потому что Украина сама по себе нестабильна, а ребята из НАТО хотят сокращения количества проблем для себя и усиления своих позиций, вместо того чтобы заниматься какой-то стабилизацией Украины. То есть лишняя забота».

Ещё один момент, который обозначил политолог, касается того, что равноправное членство Украины в НАТО может привести к усилению стран так называемой Новой Европы, чего «ядру Европы» совершенно не надо.

Напомним, как сообщалось ранее, по словам Кондолизы Райс, вступление Украины в НАТО крайне маловероятно, поскольку эта организация является консенсусной, а как раз консенсуса по вопросу принятия Украины в альянс едва ли удастся достичь.