Вашингтон, 2 августа, 2019, 16:53 — ИА Регнум. Американский левел-дизайнер Шон Нунан превратил первый уровень платформера Super Mario Bros. в шутер от первого лица. Об этом 2 августа рассказал портал PCGamer.

Игра Super Mario Bros

Работа Нунана стала результатом челленджа от сайта Mapcore: нужно было переделать по своему усмотрению один уровень из Unreal Tournament, Super Mario Bros. или CS 1.6. Дизайнер перенёс начальную локацию из популярного платформера на другой игровой движок и превратил её в шутер от первого лица — теперь Марио снаряжён пушкой, стреляющей вантузами.

Шон Нунан работал левел-дизайнером для крупных игровых проектов. Среди них игры серии Far Cry, Watch Dogs и предстоящая Star Citizen. В настоящее время Нунан работает над игрой Gears: Tactics.